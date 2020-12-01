Общество

Минздрав озвучил предельную цену на вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V», она составила 1 942 рубля за два компонента, сообщает РИА Новости.

Цену упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксировали на уровне 9 710 рублей.

Ранее правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В Минздраве напомнили, что для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной. Розничная продажа препарата не предусмотрена.

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Ее назвали «Спутник V». Препарат показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.

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В среду, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.