Потеря обоняния при COVID-19 может быть смертельно опасной для мозга - биолог

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений. Об этом в прямом эфире на своем канале в YouTube рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет Лента.ру
По ее словам, недавно немецкие ученые из Университета Гумбольдта (Берлин) выяснили, что коронавирус может проникать в мозг человека через обонятельный эпителий - клетки в носовой полости.
«На самом деле это вообще не шутки, потому что обонятельный эпителий это самая передовая часть мозга. И через этот обонятельный эпителий коронавирус в наш мозг может залезть. Да, у нас есть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровь от мозга, и он не пускает коронавирус внутрь. Но обонятельный эпителий - это слабое место», - сказала Баранова.
Биолог отметила, что снижение или полное отсутствие обоняния после перенесенного коронавируса может означать риск поражения мозга. Она привела в пример то, что у пациентов с болезнью Альцгеймера за год-два до снижения когнитивных функций наблюдается снижение способности распознавать запахи.
Отметим, что ранее Баранова предупреждала о преждевременном старении перенесших COVID-19.