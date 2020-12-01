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Общество

Потеря обоняния при COVID-19 может быть смертельно опасной для мозга - биолог

05.12.2020 23:25|ПсковКомментариев: 3

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений. Об этом в прямом эфире на своем канале в YouTube рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, пишет Лента.ру

По ее словам, недавно немецкие ученые из Университета Гумбольдта (Берлин) выяснили, что коронавирус может проникать в мозг человека через обонятельный эпителий - клетки в носовой полости.

«На самом деле это вообще не шутки, потому что обонятельный эпителий это самая передовая часть мозга. И через этот обонятельный эпителий коронавирус в наш мозг может залезть. Да, у нас есть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровь от мозга, и он не пускает коронавирус внутрь. Но обонятельный эпителий - это слабое место», - сказала Баранова.

Биолог отметила, что снижение или полное отсутствие обоняния после перенесенного коронавируса может означать риск поражения мозга. Она привела в пример то, что у пациентов с болезнью Альцгеймера за год-два до снижения когнитивных функций наблюдается снижение способности распознавать запахи.

«То есть разрушение гематоэнцефалического барьера или нарушение его функций частичное - оно вносит свой вклад в то, что наш мозг начинает «идти вниз», - считает она. - Поэтому восстановление обоняния - это очень важно. Если у вас осталась «дырка» там, между внешней средой и мозгом, и эту дырку можно продиагностировать, потому что у нас не такое хорошее чувство запахов, чем раньше, или полное отсутствие запаха, то в эту дырку уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть».

Отметим, что ранее Баранова предупреждала о преждевременном старении перенесших COVID-19.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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