Общество

Псковский госархив приостанавливает работу читальных залов с 16 декабря

Государственный архив Псковской области приостанавливает работу читальных залов с 16 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте госархива.

«Причина всем, без сомнения, понятна - противодействие коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Связаться с Государственным архивом Псковской области можно:

- по электронной почте gapo@obladmin.pskov.ru;

- через личный кабинет сайта «Информационные ресурсы архивов Псковской области»;

- через официальные аккаунты в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники».

Контактные телефоны: +7(8112)535686 (Псков), +7(81153)38264 (Великие Луки).

Получение справок о стаже и заработной плате: +7(8112)298043 (Псков), +7(81153)38058 (Великие Луки).