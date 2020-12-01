Общество

Эксперт объяснил разницу потери обоняния при коронавирусе и ОРВИ

Потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Селькова изданию «Вечерняя Москва».

Так, человек может перестать различать запахи при простуде из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. Заразившись COVID-19, человек теряет обоняние не испытывая проблем с заложенностью носа.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, а потом бывает так, что через несколько дней начинает возникать симптоматика самого основного заболевания», - отметила врач.

Потерю обоняния также связывают с постинфарктными состояниями, опухолью головного мозга, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

«При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни», добавила Елена Селькова.