Фотофакт: Голосование на избирательных участках в Великолукском районе

Сегодня, 6 декабря, на избирательных участках в Великолукском районе в рамках основного дня голосования выбирают главу муниципалитета. Фотографии с избирательных участков опубликовала районная газета «Наш путь».
Фото здесь и далее: районная газета «Наш путь»
В борьбе за пост главы Великолукского района участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).
Кроме того, проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.