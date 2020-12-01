Общество

Фотофакт: Голосование на избирательных участках в Великолукском районе

Сегодня, 6 декабря, на избирательных участках в Великолукском районе в рамках основного дня голосования выбирают главу муниципалитета. Фотографии с избирательных участков опубликовала районная газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: районная газета «Наш путь»

В борьбе за пост главы Великолукского района участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

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Кроме того, проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.