Общество

В Псковской области близится период ледостава

Период ледостава близится в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Известно, что вода превращается в лед при температуре 0°С, - отметили в пресс-службе. - На текучих водоемах этому переходу из жидкого состояния в твердое мешает скорость течения. Поэтому ледообразование для подавляющего большинства рек в нашей полосе начинается после установления устойчивых отрицательных температур воздуха. Прежде коркой льда покроются озера, где нет течения».

В ведомстве отметили, что еще слишком рано говорить о возможности установления ледяного покрова, однако по берегам небольших водоемов «вскоре появятся замерзшие кромки, которые так манят рыбаков и любознательных детей».

«Берега часто бывают скользкими, поэтому находиться и передвигаться по ним вдоль реки нужно с большой аккуратностью, чтобы не упасть в холодную воду, - предупредили в пресс-службе. - Мы хотим предостеречь нетерпеливых любителей зимней рыбалки и на будущее: воздержитесь от выхода на лед в первые три-четыре дня ледостава. В это время молодой ледяной покров имеет разное строение и обладает различной грузоподъемной способностью. Нарастание толщины льда начнется после того, как весь водоём скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега».

«Очень важно в этот период обратить внимание к теме безопасности на водоемах со стороны педагогов и родителей. Не оставляйте детей без присмотра. Дома и в школе рассказывайте им, что выход на неокрепший лед – большой риск для жизни и здоровья, разъясняйте детям правила поведения у воды», - добавили в ведомстве.