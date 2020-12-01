График приема псковичей в МРЭО ГИБДД изменится с 8 декабря

Порядок и график приема граждан в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области изменится с 8 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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Рабочие дни
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Период работы
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Обеденный перерыв
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Вторник
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с 08.30 до 20.00
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с 12.30 до 14.00
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Среда
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с 08.30 до 20.00
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с 12.30 до 14.00
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Четверг
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с 08.30 до 20.00
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с 12.30 до 14.00
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Пятница
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с 08.30 до 20.00
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с 12.30 до 14.00
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Суббота
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с 08.30 до 19.00
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с 12.30 до 14.00
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Псковской области находится по адресу: Псков, улица Труда, 75. Контактные телефоны: +7 811 259-28-13, +7 811 259-28-10, +7 811 259-28-09.