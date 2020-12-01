Общество

В Гдовском районе собрали деньги на установку памятника на могиле летчика-красноармейца

В Гдовском районе за две недели собрали деньги на установку памятника на могиле летчика-красноармейца Ивана Баранова вблизи села Чернево. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Неизвестный солдат».

Памятник установят 7 декабря. Официальное открытие состоится 5 февраля 2021 года в 77-ю годовщину освобождения села Чернево Гдовского района.

Иван Баранов родился 29 октября 1918 года в городе Ровеньки Украинской ССР. Являлся командиром эскадрильи 14-го Гвардейского истребительного авиационного Ленинградского Краснознаменного полка имени А. А. Жданова.

14 мая 1944 года в качестве ведущего четырех истребителей Як-9 он вылетел в район города Гдова для отражения бомбардировщиков противника. Гвардии капитан Иван Баранов в ходе боя с шестью вражескими самолетами ФВ-190 был ранен, израсходовав весь боекомплект, не покинул поля боя и тараном сбил ведущий самолет противника. В этом бою он погиб.

«К 14 мая 1944 гвардии капитан Баранов И. Д. был награжден двумя орденами «Красной Звезды», двумя орденами «Красного Знамени» и медалью «За оборону Ленинграда», за свой последний подвиг - таран в гдовском небе - вообще не был представлен к награде», - рассказали в поисковом отряде. - Мы считаем, своим долгом восстановить историческую справедливость и, во-первых, установить на могиле героя достойный памятник, во-вторых, урегулировав все формальности, направить ходатайство о награждении Ивана Дмитриевича Баранова в наградной отдел администрации президента».

В декабре 1941 года Иван Баранов представлялся к званию Героя Советского Союза.