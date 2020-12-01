Общество

Стать Дедом Морозом и подарить сказку детям из нуждающихся семей могут псковичи

С 5 по 31 декабря ПООМС «Дети - наше будущее» совместно с БД «Добрый Псков» проводит благотворительную акцию «Время дарить сказку!», в рамках которой осуществляется сбор сладких подарков и денежных средств на их приобретение для детей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, детей из малоимущих семей и детей с инвалидностью.

«Ежегодно благотворительные сладкие подарки получает более 2000 детей по всей Псковской области. Понимая сложность обрушившейся на всех ситуации, в этом году мы отобрали 1100 детей из самых нуждающихся семей, которые не должны остаться без Новогодней сказки, - рассказали организаторы акции. - Мы не говорим «дайте денег», мы предлагаем вам помочь этим детям, стать для них Добрыми Дедами Морозами, ведь сказка должна жить несмотря ни на что!»

Вы можете помочь в реализации благотворительной акции, передав сладости, приобретая и передавая «Новогодние авоськи» в гипермаркете «Пчелка» (ТК «Империал»), участвуя во флэшмобе для предпринимателей #ДелоВконфетах или сделав благотворительное пожертвования!

Добавим, что суть флэшмоба #ДелоВконфетах, который проходит в рамках акции «Время дарить сказку!», заключается в следующем:

1) Вы на своей страничке, в своей группе размещаете информацию о том, что готовы выполнить определённую и/или ряд услуг за 1-10 кг конфет для сладких подарков. Можно сделать это в видеообращении.

2) Принимаете клиента с конфетами, оказываете услугу, делаете совместное сэлфи и отправляете в сообщении в группу «Время дарить сказку!».

3) Передаёте собранные конфеты организаторам, позвонив по телефонам, или отвозите их в пункт сбора в Социальном Центре ПОООМС «Дети-Наше будущее» по адресу Псков, Карла Маркса 19 ( с 10.00 -16.00, кроме понедельника).

4) Организаторы рассказывают о вашем участии, вкладе и вашем деле на своих ресурсах.

Подробности в группах партнеров:

https://vk.com/mnogodeti77

https://vk.com/dobro_pskov

Телефоны организаторов +7 (911) 372-26-24, +7 (963) 336-35-26.