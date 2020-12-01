Общество

300 млн рублей получит Псковская область на создание инженерной инфраструктуры для строительства жилья

300 млн рублей получит Псковская область по линии Минстроя в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на создание инженерной инфраструктуры для строительства жилья.

Всего на индивидуальные программы развития отстающих регионов из госбюджета направят 5,2 млрд рублей, пишет газета «Известия». В список отстающих регионов попали Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.

Методологическую поддержку, мониторинг и координацию работы и по всем программам проводит Минэкономразвития.

«По шести регионам Минстрой отвечает за реализацию профильных задач в рамках их индивидуальных программ», - рассказали в министерстве. В частности, речь идет о республиках Калмыкия, Марий Эл и Чувашия, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях, уточнили в Минстрое.