Общество

Более 50% российских компаний планируют участие в благотворительных акциях в конце года

Российские компании тратят все больше средств на благотворительную помощь, и в этом году делать пожертвования готова каждая пятая организация. Такие данные сервиса Работа.ру сообщает РИА Новости.

«Четверть российских компаний все-таки готова выделить на корпоративную социальную ответственность до 10% выручки в этом году. 2% представителей бизнеса смогут потратить на благотворительность до 20% выручки, столько же компаний - до 35% выручки. 1% работодателей готовы оказать поддержку в размере до 50% от общей суммы выручки компании», - говорится в отчете, основанном на опросе 1,5 тысячи респондентов.

Впервые участвовать в благотворительных акциях в этом году планируют 3% опрошенных представителей российских компаний. 18% компаний ежегодно выделяют средства на благотворительность, и этот год для них не станет исключением. 79% участников исследования указали, что в конце этого года не планируют никаких акций благотворительности.

Более половины компаний (53%), которые планируют участие в благотворительных акциях в конце года, окажут поддержку детским домам. 19% направят благотворительные средства на поддержку малоимущих, 15% - пожилым людям, 13% - фондам по борьбе с болезнями, а 11% - на помощь животным. Менее 10% российских компаний хотят помочь в возрождении культурного наследия (9%), бездомным (6%), эко-активистам (6%), в борьбе с пандемией (5%), в поддержке бизнеса (4%) и хосписам (2%).

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что окажут помощь фондам по борьбе с зависимостями.