Общество

Скончался помощник депутата Госдумы Александра Козловского

Скончался помощник депутата Госдумы Александра Козловского, известный орловский предприниматель Александр Зубцов. Об этом сообщает «Вечерний Орел».

Фото: oreltimes.ru

Причина смерти пока неизвестна. В журналисткой среде обсуждается информация о коронавирусе. Помощник депутата лежал в больнице, но не справился с болезнью.

Александр Зубцов добился успехов в разных сферах. Руководил Орловским региональным отделением РСПП, возглавлял АО «Электромеханический завод «Форнэкс», являлся заместителем председателя Орловского Союза журналистов.

На его личной странице в фейсбуке подписчики публикуют слова соболезнований, отзываясь о нем как о бескорыстном и порядочном человеке большой души.