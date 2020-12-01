Общество

С начала 2021 года у администрации Пскова появится своя пресс-служба

Депутаты Псковской городской Думы согласовали создание пресс-службы в структуре администрации Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в структуре городской администрации принято на сессии 7 декабря. С предложением создать собственную пресс-службу в администрации и тем самым повысить эффективность освещения ее деятельности выступил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Отдел по работе со средствами массовой информации администрации города будет создан с нового года.

Напомним, федеральное законодательство обязывает каждый орган местного самоуправления определить структурные подразделения для получения оперативной и достоверной информации о своей деятельности. В структуре местных администраций каждого региона создано структурное подразделение, отвечающее за организацию доступа к информации. Также отдельные пресс-службы есть в администрации Псковской области и Псковском областном Собрании.

Между тем, в администрации города Пскова в данный момент такое структурное подразделение отсутствует, что вызывает трудности во взаимодействии со СМИ и, как следствие, не позволяет обеспечить получение оперативной информации для жителей города о деятельности администрации Пскова, ее главы, учреждений и предприятий, подведомственных администрации города, говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее в администрации Пскова была собственная пресс-служба. Решением гордумы летом 2012 года она была ликвидирована, а ее сотрудники переведены в пресс-службу гордумы. В настоящее время освещением деятельности органов местного самоуправления Пскова занимается отдел по информационно-аналитической работе и связям со средствами массовой информации и общественностью аппарата Псковской городской Думы.

В рамках обсуждения вопроса за создание пресс-службы администрации Пскова «всецело» выступил Олег Брячак. По его мнению, объединенная пресс-служба занимается только пиаром главы города. Он считает разумным уполовинить нынешний состав пресс-службы или даже оставить для Елены Полонской одного пиарщика.