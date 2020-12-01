Общество

Псковский врач рассказал о долгих последствиях после перенесенного коронавируса

Псковский врач заведующий приемного отделения Псковской областной инфекционной больницы, Артем Абдуллаев рассказал, какие последствия могут ждать человека после перенесенного COVID-19. На своей Instagram-странице он рассказал о реабилитации после коронавируса.



Фото c Instagram-страницы Артема Абдуллаева

По его словам, человек может ощущать ряд изменений в своем организме после перенесенной коронавирусной инфекции. К примеру, субфебрилитет в пределах 37-37.2 С, с длительностью до месяца, но повышение температуры может произойти однократно и до 38 С. При этом наблюдается интересный факт - отсутствие признаков воспаления в крови. «Это обусловлено тем, что нарушен центр терморегуляции благодаря вирусу», - пояснил врач.

Могут появиться приливы жара, повышенная чувствительность. Это тоже стало необычным явлением. Если чуть прохладно, то ощущается как крайне холодно, отметил специалист.

«Слабость, утомляемость, низкая работоспособность может сохраниться до 3-4 месяцев после болезни», - предупредил Артем Абдуллаев.

Врачи также обнаружили, что у молодых людей, не имеющих проблем с сердцем, появляется аритмия и частота сердечных сокращений увеличивается до 100 ударов в минуту. Также наблюдаются ощущения перебоев в работе сердца (экстрасистолы).

Может сохраниться заложенность и тяжесть в грудной клетке продолжительное время. Это может наблюдаться как с перенесенной вирусной пневмонией, так и без нее.

Заболевание протекает с потерей вкуса и обоняния, в некоторых источниках сообщают о проблеме, которая может длиться до полугода. Восстановление вкуса происходит постепенно. Сначала у человека восстанавливаются кислые рецепторы, затем горькие, а потом соленые, но может пропасть на 1-2 дня.

Проблема насморка также не остается в стороне. Он может сохраниться до 2 месяцев с прозрачными выделениями. Это возникает из-за повреждения сосудистой сетки носовых путей. Также из-за повреждения сосудов, может ухудшиться зрение.

Периодический кашель и жалобы на покашливания могут сохраниться до 2-3 месяцев.

У людей с наличием сахарного диабета 1 и 2 типов, может повыситься глюкоза в крови. К таким последствиям могут привести и остаточные действия препаратов, которыми лечили пациента. Чтобы избежать неблагоприятных последствий необходимо проконсультироваться с эндокринологом и диетологом для дальнейшей корректировки режима дня и питания.

Неприятные последствия могут возникнуть и в ночное время: бессонница, ночные кошмары, чувство страха, появление одышки при нормальной сатурации 96-99%, «боли между лопаток», ночные пробуждения. Это проявление невроза. Данные последствия возникают вследствие истощения нервной системы.

Боли, онемения, судороги нижних конечностей свидетельствуют о проблеме в сосудистой системе. Может возникнуть расстройство стула. Причиной могут быть как остаточное влияние вируса, так и влияние лекарств на печень и поджелудочную железу. Может снижаться вес.

«На данный момент это изучено не в полном объеме, поэтому многое проходит самостоятельно, а что-то лечится симптоматически», - уточнил Артем Абдуллаев.

Для реабилитации врач советует уделить внимание лечебному питанию и образу жизни. В период восстановления необходимо отказаться от курения и употребления алкоголя. Обследования необходимо проходить через 2-3 недели после выздоровления. Для этого необходимо сдать минимум лабораторных и инструментальных исследований, такие как общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, Эхо-КГ. По результатам анализов необходимо обратиться к соответствующим специалистам.

«Ковид не банальное ОРВИ и требует повышенного внимания к своему здоровью, так как восстановление идет намного сложнее и дольше», - заключил Артем Абдуллаев.