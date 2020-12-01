Общество

Денис Иванов: Сносить кинотеатр «Октябрь» - как минимум, варварство

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов поддерживает решение реконструироваь здание кинотеатра «Октябрь» под библиотеку, а предложения снести его считает, как минимум, варварством. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

«В последнее время регулярно слышу предложения о сносе "Октября". Меня возмущают подобные предложения. Это, как минимум, варварство», - отметил депутат и провел аналогию с периодом СССР, когда «был широко распространен снос церквей, а если их и не сносили, то устраивали там склады».

«Каким бы ни был "Октябрь", его построили, это наша историческая память, и многие жители Пскова к нему привыкли. Теперь вместо кинотеатра появится современная библиотека. На реконструкцию здания из резервного фонда президента РФ выделено более 320 млн рублей», - подчеркнул Денис Иванов.

Он напомнил, что со стороны депутатов высказывалось предложение выбрать оптимальное цветовое решение, чтобы здание не смотрелось «ярким пятном» и гармонично вписывалось в пространство площади Ленина. При этом мы получим обновленный объект в центре города, в котором будет располагаться не только библиотека, но и турцентр, выставочное пространство. Надеюсь, там будет и кафе. Это будет многофункциональный общественно-культурный центр, где можно будет с пользой провести время», - добавил депутат.

Также он выразил уверенность в том, что после реконструкции «Октябрь» по внешнему облику, внутреннему наполнению и оснащению не будет уступать обновленной Детской музыкальной школе №1.

«Думаю, нам будет не стыдно показать этот объект горожанам и нашим гостям», - заключил Денис Иванов.