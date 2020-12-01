Общество

Два новых амплификатора поставят до конца декабря в Псковскую область

Два новых амплификатора поставят до конца декабря в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По заявлению главы региона, на данный момент такое оборудование является дефицитным для ПЦР-лабораторий. Оно позволит увеличить темпы тестирования еще на 100-200 исследований в сутки.

Кроме того, закуплено и установлено 150 функциональных кроватей в отделениях ковид-центров на улице Красноармейской. Со слов губернатора, для инфекционной больницы закупают приборы для измерения кислорода в крови и реанимационное оборудование. А также ожидается поставка 8 санитарных автомобилей в ближайшее время для амбулаторной сети города Пскова и Великих Лук. Эти меры необходимы для того, чтобы отвозить пациентов на КТ и обратно.

Значительное количество медтехники поступило и будет поступать в новый детский многофункциональный медицинский центр, продолжил он. На прошлой неделе Михаил Ведерников доложил о его готовности президенту Владииру Путину. В данном центре будет работать новое и лучшее ПЦР-оборудование, которое позволит делать дополнительные анализы - производительность увеличится на 200 тестов в сутки. Также будет новая микробиологическая лаборатория, которой нет в других уже построенных медучреждения Пскова и Великих Лук.

При участии врачей спроектирован ЛОР-кабинет. В медицинском центре также продумана клиническая лаборатория, имеющая большой спектр клинических исследований.