Общество

Денис Иванов заявил о необходимости расширения остановки у поликлиники №3

Основные задачи, которые планируется выполнить в 2021 году на избирательном округе №15 за счет средств бюджета Пскова, озвучил в интервью Псковской Ленте Новостей руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, депутат по 15-му округу Денис Иванов.

«В принципе проблем на округе много, как у всех. Задача №1 — расширить конечную остановку автобуса №3 рядом с 3-й поликлиникой. Проведена реконструкция улиц Инженерная и Индустриальная, на перекрестке организовано круговое движение, но остановка слишком маленькая, один модуль не вмещает всех желющих уехать. Там нужно, как минимум, два или три модуля», - пояснил депутат.

Также на его круге необходимо навести порядок с пешеходными дорожками. «Например, рядом со школой №22 на участке между улицами Алтаева и Новоселов вообще нет пешеходной дорожки, и дети ходят прямо по проезжей части», - пояснил депутат. Кроме того, в следующем году на округе планируется продолжить асфальтирование «народных троп», протоптанных горожанами по газонам.

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В числе прочих задач Денис Иванов отметил приведение в порядок инфраструктуры детских садов на 15-м округе, в том числе установку нового ограждения вкруг детского сада №41.

Напомним, на сессии 7 декабря Псковская городская Дума приняла бюджет Пскова в первом чтении. Над пакетом предложений ко второму чтению будет трудиться рабочая группа. Денис Иванов отметил, что фракция «Единой России» ответственно относится к принятию бюджета и не допустит, чтобы город жил по 1/12.

«Бюджет сохранит социальную направленность. Доходная часть бюджета растет, и это радует. Хотя мы все еще продолжаем зависеть от помощи региона», - заметил депутат.