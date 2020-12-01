Общество

Амбулаторный центр в Пскове в первые дни работы собрал огромные очереди

Амбулаторный центр, созданный при Псковской инфекционной больнице, начал свою работу в областном центре. Создание центра связано с необходимостью повышения доступности КТ-диагностики пациентам с внебольничными пневмониями и короновирусом, пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном видеообращении в соцсети Instagram.

Глава региона отметил, что возможность пройти КТ оказалась популярной среди псковичей - такая диагностика вызвала ажиотажный спрос. В связи с этим у амбулаторного центра появились огромные очереди на обследование. «По результатам исследований оказалось, что около 30% посетителей были абсолютно здоровыми», - отметил губернатор в своем заявлении.

«Друзья, я хочу напомнить, что КТ - это облучение, и такое исследование необходимо проводить только в том случае, если к этому есть показания врача и есть реальная необходимость», - подчеркнул Михаил Ведерников.

На данный момент амбулаторный центр начал проводить запись на диагностику в порядке электронной очереди и только по направлению лечащего врача.