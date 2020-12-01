Общество

Сергей Титов: Средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев

Средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, наркодилеры получают «достаточно большие суммы», но «средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев». «Никто не задумывается, что до него был уже кто-то задержан сотрудниками органов внутренних дел, и никто не обогатился», - пояснил Сергей Титов.

Давая характеристику человеку, промышляющему подобного рода преступлениями, он отметил, что «это не разбойник, не насильник, а обыкновенный гражданин, который встал на преступный путь». Определенного портрета распространителей наркотиков нет, продолжил Сергей Титов. Среди них, по его словам, есть и мужчины, и женщины, в том числе молодые и несовершеннолетние. К уголовной ответственности за наркопреступления привлекались и студенты ПсковГУ.