Общество

Сергей Титов: Наркозависимые лица часто совершают кражи из магазинов

Синтетические наркотики - проблема не только Псковской области, но и всей России. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в ходе пресс-конференции 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такой вид наркотиков в несколько раз дешевле, чем наркотики растительного производства, пояснил он. «Дорогих наркотиков у нас в области, как правило, не употребляют», - сказал Сергей Титов.

При этом категория людей, употребляющих наркотики синтетического ряда, достаточно большая, отметил руководитель подразделения. «Категория наркоманов различная. Нельзя сказать, что наркоманы - плохие люди. Это больные люди. Ими должны заниматься врачи», - пояснил он.

Зависимые от наркотиков лица чаще всего совершают кражи, продолжил Сергей Титов. «В основном, это кражи из магазинов. Кражи тех же шоколадок, коньяка», - добавил он.