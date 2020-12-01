Общество

Михаил Ведерников: Кружок мультипликации в Порхове — хороший пример значимых результатов нацпроектов

Кружок мультипликации, открывшийся в Порховской школе-интернате, — хороший пример социально значимых результатов нацпроектов, сообщил в своем видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он напомнил, что кружок был создан три месяца назад благодаря реализации нацпроекта «Образование». В его рамках было закуплено специальное мультимедийное оборудование, программное обеспечение, обустроены рабочие места.

Ребята, посещающие кружок, уже успели создать первые короткие ролики, но пока без озвучки, так как озвучка мультфильмов подразумевает новый этап обучения. Дети самостоятельно рисуют, учатся работать с анимационными программами, придумывают сюжеты и пишут сценарии. Руководит кружком молодой учитель начальных классов Иван Ерофеев. В интернате он работает по совместительству, а основное место его работы - в образовательной школе города Порхов. Здесь Иван Ерофеев ведет анимационный кружок для 5-7 классов.

Также губернатор отметил юную островичку Евдокию Боленскую, которая выиграла в конкурсе иллюстраций новой детской сказки Джоан Роулинг «Икаборг», и пожелал ей дальнейших творческих успехов.