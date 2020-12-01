Общество

Названы предупреждающие о раке желудка симптомы

Daily Express перечислил признаки, на которые стоит первым делом обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии. Ссылаясь на данные официального медицинского портала Cancer Research UK, авторы публикации перечислили следующие тревожные симптомы:

нарушение нормальной деятельности желудка;

проблемы с глотанием;

необъяснимая потеря веса;

одышка.

При этом врачи предупреждают, что нет причин для беспокойства, если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой, пишет РИА Новости. Они могут сигнализировать, что пациент может страдать банальным несварением желудка, причинами которого могут стать переедание, прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков, а также тревога, курение или прием антибиотиков.

В случае, если тревожные симптомы продолжаются больше двух недель, то стоит обратиться к врачу.