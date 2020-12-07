Общество

СНГБ занял второе место в стране в рейтинге ипотечных программ «Выберу.ру»

По версии «Выберу.ру» Сургутнефтегазбанк вошел в группу лидеров рейтинга лучших ипотечных программ на первичном рынке жилья от банков ТОП-50 по объемам кредитования в октябре 2020 года. По расчетам калькулятора «Выберу.ру», программа ипотека «Новостройка с первоначальным взносом» заняла 2 место в стране в рейтинге предложений банков группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

«Выберу.ру» рассчитали ТОП-20 наиболее выгодных заемщикам вариантов. При составлении рейтинга весомой переменной являлась величина процентной ставки по договору. В расчет включалась сумма ежемесячных платежей и размер первоначального взноса. Помимо этого, учитывались такие факторы как:

сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека;

условия досрочного погашения без комиссий и штрафов;

скидки и дисконты, влияющие на понижение процентной ставки – оформление онлайн, наличие полисов страхования жизни и здоровья заемщика;

льготный период кредитования;

наличие единовременных комиссий;

преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников;

надежность и значимость банка на рынке.

Ипотечные программы СНГБ

«Благодаря масштабной господдержке и, в первую очередь, реализации льготной ипотеки, сохраняется высокий спрос населения на новостройки. Каждый восьмой из почти полумиллиона пользователей раздела ипотека в октябре интересовался условиями финансирования квартиры этого сегмента недвижимости. Это в 2,6 раз больше людей, чем годом ранее. В нашей базе собраны более 1100 предложений ипотеки всех банков, в том числе 378 вариантов "первички". С калькулятором сервиса "Выберу.ру" активно считали ипотеку на новостройку жители двух столиц, Новосибирска, Екатеринбурга, Петрозаводска, Элисты и Чебоксар», - отметили в пресс-службе «Выберу.ру».

«Выберу.ру» - независимый сервис сравнения и выбора банковских и финансовых продуктов, лауреат «Премии Рунета - 2017». Аудитория сайта - люди, заинтересованные в качественном выборе финансовых, банковских и страховых решений. Сервис «Выберу.ру» входит в тройку крупнейших площадок сравнения и выбора финансовых площадок с ежемесячной посещаемостью более 4 000 000 человек в месяц.