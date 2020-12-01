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Общество

Путин: Детские школы искусств не должны превращаться в кружки

07.12.2020 16:26|ПсковКомментариев: 0

На встрече с министром культуры Ольгой Любимовой президент России Владимир Путин напомнил о недопустимости превращения детских школ искусств в «кружки при домах пионеров».

«Их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время. Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень, цели другие у них и уровень подготовки преподавателей совсем другой», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Любимова в ответ рассказала, что сертификат, созданный Минпросвещения для финансирования допобразования, хорош для кружков, но для детских школ искусств (ДШИ) он абсолютно не подходит, так как дети туда приходят на занятия практически ежедневно. В связи с этим ДШИ были вынесены из этой программы.

«Мы реставрируем и ремонтируем не только уже действующие школы - у нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников новых 68 тысяч детей», - подчеркнула Любимова.

Также она добавила, что в российские ДШИ были закуплены 20 тысяч новых музыкальных инструментов и 15 тысяч единиц учебной литературы.

Минпросвещения впервые поддержало мнение Минкультуры, касающееся сохранения действующей модели финансирования школ искусств для детей. Ведомства рекомендуют не переводить учащихся по программам профессионального художественного образования детей на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).

Схема ПФДО заключается в закреплении за ребенком средств для оплаты выбранного допобразования с последующей передачей денег в выбранную организацию. Для каждого ученика оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходит финансовая помощь от государства, которой можно оплатить услуги. В настоящее время данная схема действует в 42 российских регионах в качестве эксперимента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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