Общество

Новогодние фотосессии пройдут в особняке Лавриновского в Пскове

Впервые в особняке Лавриновского в Пскове пройдут новогодние фотосессии с участием известных фотографов и художника по гриму, стилиста и визажиста Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.



Фото здесь и далее: Александр Калинин

Маленьких псковичей в этом году приглашают 22 и 27 декабря на фотосессии в рамках фотопроекта «Волшебные сказки». «Их ждет волшебное путешествие в красивый «Дворец» в центре города Пскова к шестиметровой рождественской красавице елке, авторские костюмы и декорации, образы по мотивам сказок.

В детском фотопроекте в этом году принимает участие фотограф Александр Калинин. Александр входит в топ 70 детских фотографов мира. Также по проекту работает популярные семейные фотографы Ирина Михайлова и Ирина Большакова», - рассказали в пресс-службе.

Для участников фотопроекта команда создает 15-20 фотокарточек в авторской ретуши. Продолжительность рождественской съемки для детей - 40 минут.

Стоимость участия - 5000 рублей (включает костюмы, полный сказочный образ с прической, укладкой, реквизитом, а также работу фотографа, локацию).

Театрально-концертная дирекция также приглашает псковичей в особняк Лавриновского на новогодние фотосессии в рамках проекта «HAPPY NEW YEAR» с участием команды из восьми фотографов и стилиста.

Запись, подробная информация: 89210020028 (+WhatsApp)

С предлагаемыми в этом году пакетными предложениями для индивидуальной, парной (романтической) и семейной фотосессии можно ознакомиться на сайте www.zagspskov.ru и в социальных сетях @zagspskov.