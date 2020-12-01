Общество

Детские деревни SOS объявили о наборе родителей-воспитателей

Конкурс по отбору родителей-воспитателей проводят Детские деревни SOS с ноября по март 2021 года. Победители смогут устроиться в Пскове, Пушкине (Санкт-Петербург) и Лаврово (Орел).

К участию в конкурсе приглашаются приемные родители и люди, желающие стать приемными родителями в многодетной семье, готовые поделиться своей заботой и любовью с детьми, попавшим в беду, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Соискатели должны соответствовать определенным требованиям, иметь хорошее физическое и душевное здоровье, отсутствие судимости. Возрастные ограничения - от 27 до 45 лет, это позволит кандидатам вырастить хотя бы одно поколение. Педагогическое образование не обязательно, обучение в Школе Приемных Родителей (ШПР) желательно.

«Перед тем, как обратиться к нам, просим все взвешенно обдумать. Первый благородный порыв помочь обездоленным детям - чувство прекрасное, но заменить родителей 4-6 детям-сиротам - дело и ответственное, и трудное», - подчеркнули в Детской деревне SOS.

Участникам предлагается стабильность жизни, развитие в профессии - для этого есть все социальные гарантии и обучение перед началом и в течение всего периода работы. Подробнее об организации можно прочитать здесь.

В условия прохождения конкурса войдут обязательные собеседования, предварительное практическое и теоретическое обучение, тестирование кандидатов.

Кампания по поиску и подготовке реализуется на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта «Вместе сильнее: SOSтавляющие профессионального родительства и работы по его поддержке: повышение компетенций приемных родителей и сотрудников СО НКО, работающих с приемными семьями и детьми, как экстренная мера профилактики постпандемических явлений».

Кандидаты, согласные с условиями могут прислать письмо на электронный адрес: sos-parents@yandex.ru с краткими автобиографиями (на 1 лист) и фотографией, в теме письма указать: «на конкурс».