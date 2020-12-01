Общество

Псковичка указала на виновных в затягивании работы с результатами тестов на COVID-19

Псковичка указала на сайте губернатора Псковской области на несвоевременность занесения результатов тестов на COVID-19 в информационную базу.

«Сегодня я узнала страшную тайну, - начала она. - Оказывается, лаборатория Центра СПИД прекрасно справляется со своей работой, они укладываются в срок 48 часов. А вот дальше наступает очередь информационного центра (как я поняла, вновь созданной структуры). Так вот, этот информационный центр и не думал заносить результаты анализов в информационную базу. По какой причине, не знаю».

Женщина рассказала, что тест на коронавирус он сдала 2 декабря в 8:15 в поликлинике №3 в Пскове. Результат был готов утром 4 декабря. «И лежал бы этот результат неизвестно сколько, если бы я сама не поехала 7 декабря в Центр СПИД. Спасибо главному врачу Ираиде Леонидовне, она выдала мне результат. А вот когда бы я его получила в поликлинике? Почему информационный центр не заносит данные в базу вовремя? Почему люди страдают от чьей-то халатности? Точно знаю, что 3 дня (с пятницы по воскресенье включительно) информационный центр не заносил данные в базу. Для чего создавался тогда этот информационный центр? Оказывается, лаборатория все делает вовремя! А какие-то разгильдяи срывают людям госпитализации! Возмущению нет предела!».

Ответственной за разрешение обращения назначили председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.