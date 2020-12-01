Общество

Свыше 315 млн рублей получила Псковская область на социальные выплаты

Из федерального бюджета в города и районы Псковской области направлено 315,2 млн рублей на социальные выплаты различным категориям граждан. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Псковской области.

Так, на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет направлено 108,4 млн рублей. Пособие получает 19,6 тысяч детей в области.

Почти 43 млн рублей выделено на ежемесячную денежную выплату на третьего или последующих детей. Такую выплату в Псковской области получают 3,8 тысяч детей.

На ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка выделено 51,6 млн рублей - выплату получают 4,6 тысяч детей.

Еще 14,3 млн рублей направлены на выплаты для неработающих граждан: на единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Немногим менее 60 млн рублей направлено на региональную социальную доплату к пенсии. Данную доплату получают 27,2 тысячи пенсионеров.

Кроме того, 37,6 млн рублей направлено на ежемесячное пособие на уплату ЖКХ инвалидам.

Также часть средств направлена на другие выплаты - донорам, чернобыльцам и так далее. В ближайшее время ожидается поступления средств для финансирования оставшихся выплат.