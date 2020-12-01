Общество

Великолучанин прошел в финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту

Ученик Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владислав Яцук прошел в финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Мероприятие состоится с 9 по 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре администрации Псковской области.

Студент из Псковской области ранее принял участие в окружном полуфинале, где соревновался за выход в финал с более чем 100 студентами из регионов СЗФО. Мероприятия прошли в очно-заочном формате из-за ситуации с распространением COVID-19. В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В финале проекта конкурсанты поборются за возможность попасть в 10-ку лучших студентов страны и пройти обучение на программе развития управленческого потенциала, получить наставника от финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России», получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.