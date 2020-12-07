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новость дня 07.12.2020 11:2912 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области 07.12.2020 11:2912
Реплика Донецкого: Каникулы в коме? 07.12.2020 18:300
Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность 07.12.2020 11:367
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Как минимум, варварство
75 лет спустя Год памяти и славы
бизнес с душком
спастись от огня
Чем больше делается, тем больше хочется
Чем помогли малому и среднему бизнесу
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новое городское кафе
07.12.2020, 21:450 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» стартует в Псковской области 8 декабря 07.12.2020, 21:291 Хорватия и Словакия стали соперниками России в отборе на ЧМ-2022 07.12.2020, 21:062 В конкурсе новогодних открыток и поделок предлагают поучаствовать юным псковичам 07.12.2020, 20:350 Более 70% россиян откажутся от путешествий в новогодние праздники
07.12.2020, 20:180 Скончался Почетный гражданин Псковского района Георгий Сарапулов 07.12.2020, 19:444 Интерактив: Законный бизнес в Пскове оказался вне закона? 07.12.2020, 19:300 Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами 07.12.2020, 19:180 Строительный бизнес в российских регионах столкнулся с новыми проблемами
07.12.2020, 19:060 Великолучанина, напавшего на судебного пристава, могут направить на принудительное лечение 07.12.2020, 18:490 Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым 07.12.2020, 18:380 В Острове завершена реализация программы «дорожного» нацпроекта на 2020 год 07.12.2020, 18:300 Реплика Донецкого: Каникулы в коме?
07.12.2020, 18:273 Псков для богатых 07.12.2020, 18:250 Великолучанин прошел в финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту 07.12.2020, 18:150 Волонтеры украсят больницы Пскова и Великих Лук к Новому году 07.12.2020, 18:071 Россия начала испытывать китайскую вакцину от коронавируса
07.12.2020, 17:496 Наблюдательный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по строительству завода пластмасс 07.12.2020, 17:426 Псковичка указала на виновных в затягивании работы с результатами тестов на COVID-19 07.12.2020, 17:360 Свыше 315 млн рублей получила Псковская область на социальные выплаты 07.12.2020, 17:250 «Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации за 23,9 млн рублей
07.12.2020, 17:170 Шесть детей оказались в реанимации после купания в бассейне 07.12.2020, 17:040 Детские деревни SOS объявили о наборе родителей-воспитателей 07.12.2020, 16:533 Рейсовый автобус полностью сгорел возле стругокрасненской деревни Пламя 07.12.2020, 16:490 Специалист по выкупу и оценке автомобилей с пробегом требуется компании «Прагматика Псков»
07.12.2020, 16:480 Маленькая страна 07.12.2020, 16:340 Виктор Остренко провел прием граждан в Новом Изборске 07.12.2020, 16:260 Путин: Детские школы искусств не должны превращаться в кружки 07.12.2020, 16:170 Новогодние фотосессии пройдут в особняке Лавриновского в Пскове
07.12.2020, 16:110 Житель Дедовичского района заплатит 160 тысяч рублей за убитого лося 07.12.2020, 16:040 Названы предупреждающие о раке желудка симптомы 07.12.2020, 15:557 Интерактив: Ограничения ограничениями, а ведущие корпоративов уже все заняты 07.12.2020, 15:494 В Кремле ответили на разгромную критику программы импортозамещения
07.12.2020, 15:410 Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли 07.12.2020, 15:320 Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых 07.12.2020, 15:241 Пскович задолжал 427 тысяч рублей за хранение «Мерседеса» на штрафстоянке 07.12.2020, 15:181 Около 20% читателей ПЛН уже переболели коронавирусом - итоги опроса
07.12.2020, 15:120 Михаил Ведерников: Кружок мультипликации в Порхове — хороший пример значимых результатов нацпроектов 07.12.2020, 14:560 Сергей Титов: Наркозависимые лица часто совершают кражи из магазинов 07.12.2020, 14:503 «Титан-Полимер» встретился с активистами Российского экологического движения 07.12.2020, 14:437 Дмитрию Пермякову непонятен смысл «озаборивания» Пскова
07.12.2020, 14:360 Названы города Псковской области, наиболее вовлеченные в бесконтактный оборот наркотиков 07.12.2020, 14:350 Сотрудника Себежской исправительной колонии осудили за крупную взятку 07.12.2020, 14:321 Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области 07.12.2020, 14:280 Сергей Титов: Средний закладчик в условиях наркобизнеса «живет» не более 3-4 месяцев
07.12.2020, 14:202 Амбулаторный центр в Пскове в первые дни работы собрал огромные очереди 07.12.2020, 14:191 Денис Иванов заявил о необходимости расширения остановки у поликлиники №3 07.12.2020, 14:150 Более 21 кг наркотиков изъяли псковские полицейские за 10 месяцев 07.12.2020, 14:050 Два новых амплификатора поставят до конца декабря в Псковскую область
07.12.2020, 13:480 Налоговые инспекции Псковской области проведут в декабре вебинары на тему отмены ЕНВД 07.12.2020, 13:468 Денис Иванов: Сносить кинотеатр «Октябрь» - как минимум, варварство 07.12.2020, 13:380 МВД намерено ужесточить контроль за неисправными автомобилями 07.12.2020, 13:250 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты
07.12.2020, 13:242 Жители коттеджного поселка Борисов Ручей просят губернатора вмешаться в их ситуацию 07.12.2020, 13:180 До -10 похолодает в Псковской области в ночь на 8 декабря 07.12.2020, 13:100 Ограничений в передвижении между регионами не будет 07.12.2020, 13:050 Почти миллион рублей перевел мошенникам пскович
07.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 07.12.2020, 12:580 Монах скончался от коронавируса в Псково-Печерском монастыре 07.12.2020, 12:500 Общероссийский день приема граждан в налоговых органах Псковской области переносится 07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января
07.12.2020, 12:270 В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО 07.12.2020, 12:2212 Псковский врач рассказал о долгих последствиях после перенесенного коронавируса 07.12.2020, 12:156 Программа импортозамещения продуктов в России провалилась - аналитики 07.12.2020, 12:068 Актриса Юлия Пересильд посетила псковский приют для животных «Шанс»
07.12.2020, 11:586 С начала 2021 года у администрации Пскова появится своя пресс-служба 07.12.2020, 11:510 «Постскриптум»: О коронавирусных «свечках» и наездах на свободу слова 07.12.2020, 11:452 Администрация Пскова возьмет 730 млн рублей в кредит для сокращения дефицита бюджета 07.12.2020, 11:367 Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность
07.12.2020, 11:330 Двое жителей Пыталово попытались украсть пожарную лестницу 07.12.2020, 11:2912 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области 07.12.2020, 11:270 Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность 07.12.2020, 11:230 «Псковские тепловые сети» рассказали о своем сотруднике с 36-летним стажем
07.12.2020, 11:200 Ирина Стаканова возглавила Контрольно-счетную палату Пскова без приставки «и.п.» 07.12.2020, 11:120 В Пскове на улице Алехина откроется участковый пункт полиции 07.12.2020, 11:090 Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75% 07.12.2020, 11:014 Олег Брячак выступил против передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование силовикам
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05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
30.11.2020 16:020 Тала Нещадимова рассказала, каким будет декабрь в Псковской области 30.11.2020 07:0014 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 03.12.2020 16:0011 Потерявшей обоняние псковичке рекомендовали «дышать над картошкой» 02.12.2020 13:2031 Журналиста «Эхо Москвы» в Пскове вызвали на допрос из-за критики депутата Госдумы 07.12.2020 11:2912 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области
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Реплика Донецкого: Каникулы в коме? Сегодня с утра в топе новостей - предложение депутата Госдумы, экс-руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко отменить длинные новогодние каникулы, дескать, они плохо отражаются на здоровье россиян, цитирую: «Вы обратитесь в Институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января - это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это... 07.12.2020 18:300
Реплика Донецкого: Провокация под ником «Задрали!» Новость, которая второй день кочует от блога к блогу по социальным сетям: единоросс послал на три буквы жительницу Невеля, которая спросила его о работе инфекционного отделения. Единоросс - это депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский. «Посланная» им жительница Невеля, общественница и активистка, мать... 03.12.2020 18:3013
все публикации автора 435
Псков для богатых В Пскове на один день сделает остановку поезд для миллионеров. Отделанный синим бархатом «Золотой орел» даст возможность обеспеченным людям из столицы посмотреть через окошко на настоящую Россию. Среднему псковичу понадобился бы год на воде (без хлеба!), чтобы накопить на самый дешевый билет в роскошный состав. А потому другие хрустнут французской булкой,... 07.12.2020 18:273
Истерзанное детство Не по тому поводу возбудилась общественность, увидев, что государство собирается изымать детей из семьи в 24 часа. Куда страшнее, когда дети остаются там, где их в буквальном смысле пытают. Конечно, страшно выглядит формулировка «отобрание ребенка у родителей» в законодательных поправках, которые еще предстоит принять Госдуме. Веет от нее скандинавским холодом ювенальной юстиции.... 07.12.2020 18:279
все публикации автора 16
Превращение по Кафке в 2020 году «А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, – вероятно потому, что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь...» Франц Кафка «Превращение»   Вчера мы предметно и... 03.12.2020 17:1919
Центр управления регионом Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко. «Чиновника следует беречь. Полезный фрукт. Идеальный громоотвод на все случаи жизни. Каждый день нужно кого-то... 26.11.2020 19:024
все публикации автора 140
Зияющие высоты, или Снова о министерстве счастья Как всегда по четвергам, мы представляем текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики» - программы, подготовленной нашим обозревателем Юрием Моисеенко.    Необходимое послесловие к трактату о кляузе Хоть и наступила календарная зимушка-зима, но високосный год никуда не делся, поэтому, следуя традиции, наш диванный ареопаг готов сегодня предложить читателям ПЛН сразу несколько новостей. При этом каждая... 03.12.2020 17:480
32 декабря… Как всегда по четвергам, мы представляем текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики» - программы, подготовленной нашим обозревателем Юрием Моисеенко. «Зеленая сама пойдет?» Начнем с события эпохального масштаба: в минувший понедельник в режиме видеоконференции состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Гарант дал обещание содействовать в решении социально-экономических вопросов... 26.11.2020 16:101
все публикации автора 339
О переименованиях, судьбе псковских памятников и ритуальных танцах с ЮНЕСКО Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы» во Пскове. Стрекаловский моя фамилия, я предводитель культурных контрреволюционеров, ведущий передачи «Культурная контрреволюция», которую я придумал и возглавил, чтобы делиться новостями культуры. В том числе, например, и теми, что вызывают некоторое брезгливое недоумение.   Например, поздравляю вас: только что я шел через сквер, который теперь называется... 04.12.2020 09:185
О памяти и глупости Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, «Культурная контрреволюция», Юрий Николаевич Стрекаловский в эфире. С грустными новостями сегодня я, к сожалению. И первую часть передачи я хотел бы посвятить памяти только что ушедшего выдающегося псковича: искусствоведа, историка-архивиста, архитектора и реставратора Бориса Постникова. Впечатляет уже одно лишь перечисление творческих профессий, в которых он себя реализовал. Борис Андреевич... 25.11.2020 21:343
все публикации автора 51
Лучше сто раз протянуть руку, чем один раз - ноги Не успели мы отойти от шока после проверки Счетной палаты РФ нашего бюджета-дистрофика, как вновь Псковская область потрясла мир – губернатор пришел к президенту с протянутой рукой, а тот в ответ предостерег его от ошибок, ведущих к двухмиллиардному дефициту в нашей давно не видавшей лучших времен казне. Во всяком случае, именно... 24.11.2020 22:424
Напугали ежа голой задницей Не совсем понимаю, почему опубликованный вчера вердикт Счетной палаты РФ по поводу нашего многострадального бюджета и его еще более многострадального госдолга многие восприняли, как гром среди ясного неба. Знаете, есть такая глупая детская шутка: внезапно достаешь свою руку из кармана, начинаешь ей дико трясти перед лицом собеседника и орать «А-а-а-а-а, посмотри,... 06.11.2020 15:423
все публикации автора 35
лонгрид 30.11.2020 22:55 Какие проекты помогают жителям Псковской области поступить в вуз, начать карьеру и запустить бизнес?
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инфографика 31.10.2020 21:16 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Псковской области в 2020 году
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Общество
01.12.2020 10:520 С 1 декабря предприниматели Пскова могут участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 07.12.2020 21:450 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» стартует в Псковской области 8 декабря 07.12.2020 21:062 В конкурсе новогодних открыток и поделок предлагают поучаствовать юным псковичам
 
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30.11.2020 10:461 Рейтинг политической активности. Камбэки и немножко нервно 07.12.2020 01:201 Единороссы и самовыдвиженец победили на выборах в Печорском и Себежском районах 06.12.2020 23:373 Алексей Кузьмин одержал победу на выборах главы Великолукского района
 
ЖКХ
04.12.2020 15:251 Бизнес с душком 07.12.2020 16:480 Маленькая страна 07.12.2020 14:321 Более 8 млрд рублей выделит Газпром на газификацию Псковской области
 
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30.11.2020 15:143 Два года завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты 07.12.2020 17:496 Наблюдательный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по строительству завода пластмасс 07.12.2020 12:156 Программа импортозамещения продуктов в России провалилась - аналитики
 
Спорт
28.11.2020 16:486 Александр Коновалов назначен и. о. президента псковской федерации футбола 07.12.2020 21:291 Хорватия и Словакия стали соперниками России в отборе на ЧМ-2022 07.12.2020 10:560 В Псковской дивизии ВДВ проходит чемпионат по мини-футболу
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП
28.11.2020 10:052 Пьяный водитель врезался в световую опору на Октябрьском проспекте в Пскове 07.12.2020 12:270 В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО 06.12.2020 10:531 Автомобиль перевернулся на проспекте Энтузиастов в Пскове
 
Культура
27.11.2020 14:580 Преподаватели Щукинского училища проведут мастер-классы для псковских подростков 07.12.2020 19:300 Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами 07.12.2020 13:250 Новые «Знатоки и эрудиты» Пушкинского заповедника получили соответствующие сертификаты
 
43 Фоторепортаж0 Строительство детского корпуса псковской инфекционной больницы
28.11.2020 13:44109 ПЛН-ТВ: Псковичи без елок и банкетов из-за COVID-19 - за или против?
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06.12.2020 10:53 Автомобиль перевернулся на проспекте Энтузиастов в Пскове 1
 
05.12.2020 18:57 Видеофакт: У инфекционной больницы в Пскове установили елку 1
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