|
|
|
05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 03.12.2020 10:195 Коронные «если»: Инструкция для псковичей, столкнувшихся с COVID-19
30.11.2020 16:020 Тала Нещадимова рассказала, каким будет декабрь в Псковской области 30.11.2020 07:0014 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 03.12.2020 16:0011 Потерявшей обоняние псковичке рекомендовали «дышать над картошкой» 02.12.2020 13:2031 Журналиста «Эхо Москвы» в Пскове вызвали на допрос из-за критики депутата Госдумы 07.12.2020 11:2912 Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области
05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 02.12.2020 13:2031 Журналиста «Эхо Москвы» в Пскове вызвали на допрос из-за критики депутата Госдумы 04.12.2020 13:5522 Псковские коммунисты написали заявление на блогера ПЛН в прокуратуру 03.12.2020 17:1919 Превращение по Кафке в 2020 году
05.12.2020 21:3718 С 1 января мелкие петарды и фейерверки-фонтаны разрешат использовать в зданиях 06.12.2020 18:3318 Врач заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России 03.12.2020 15:1217 Чайная начала работу в Снетогорском монастыре 02.12.2020 10:0016 Вирус атакует: личные истории псковичей 02.12.2020 16:2015 Доносом и злоупотреблением властью назвал Константин Калиниченко заявление депутата Васильева
|
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
Раньше
Затронул ли вас коронавирус?
8.25%
Да, болею прямо сейчас.
12.31%
Да, уже переболел без симптомов или в легкой форме.
6.62%
Да, уже переболел, причем перенес заболевание тяжело.
5.23%
Да, болели близкие, я был контактным.
41.93%
Да, болели друзья и знакомые, коллеги по работе.
18.47%
Нет, к счастью, ни меня, ни мое окружение COVID-19 не затронул.
7.20%
Как может затронуть то, чего нет?
|смотреть все смотреть все
|Все сюжеты все опросы