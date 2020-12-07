Ни в коем случае, дайте отдохнуть нормально!

Я против. Долгие каникулы прекрасная возможность разобраться с накопившимися домашними делами.

Давно пора, длинные каникулы только расслабляют, а нам экономику поднимать надо!

Да нужно, потому что люди в это время только здоровье гробят.

Сократить нужно хотя бы раз, в этом году и так было много вынужденных выходных.

Мне от сокращения новогодних каникул ни тепло ни холодно, я в любом случае буду работать.