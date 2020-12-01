Общество

Акция по сбору сладостей «Время дарить сказку» проходит в Псковской области

ПОООМС «Дети – наше будущее» и благотворительный фонд «Добрый Псков» объявили о начале акции «Время дарить сказку» по формированию сладких новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также для детей с ограниченными возможностями и для воспитанников детских домов и школ-интернатов псковского региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, к акции уже начали присоединяться псковские школы, в том числе старшеклассники и коллектив лицея «Развитие».

Любой желающий может передать сладости для детей в социальные центры организации «Дети – наше будущее» в Пскове, Острове, Дно и Палкино, предварительно позвонив по телефону +7 (911) 372-26-24 или написав в группу https://vk.com/mnogodeti77.

Сладости принимаются по следующим адресам:

Псков, улица Карла Маркса, 19 (вторник - воскресенье, с 10.00 до 16.00),

Псков, Рижский проспект 31 (понедельник - среда, с 11.00 до 14.00).

Остров, улица 25 июля, 3

Дно, улица Ленина, 19

Палкино, улица Строителей, 4.

Также можно приобрести и передать «Новогодние авоськи» в «Пчелке» ТК «Империал».

«Дети очень ждут праздника и сладких подарков от Деда Мороза, верят в чудо. В условиях пандемии число нуждающихся семей в Псковской области выросло, и важно помочь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - убеждены в организации «Дети — наше будущее».

Ожидается, что в этом году сладости к Новому году получат 1100 детей.