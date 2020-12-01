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Общество

Скончался Почетный гражданин Псковского района Георгий Сарапулов

07.12.2020 20:18|ПсковКомментариев: 0

На 86-м году жизни скончался Почетный гражданин Псковского района Георгий Сарапулов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации. Это случилось 5 декабря. Соболезнования его родным и близким выразили глава района Наталья Федорова и председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов.

Георгий Иннокентьевич Сарапулов родился 14 мая 1935 года в городе Цицикар в Китае. В возрасте 19 лет начал работать в сельском хозяйстве, а с 1958 года продолжил работать на Псковской Государственной сельскохозяйственной станции в деревне Писковичи Псковского района, где до 2010 года и проработал на различных должностях, от комбайнера до заместителя генерального директора ЗАО «Агрофирма «Победа».

За многолетний и добросовестный труд Георгий Иннокентьевич неоднократно награждался грамотами Псковской области, Псковского района и родного сельхозпредприятия. Неоднократно являлся участником ВДНХ СССР, был награжден двумя бронзовыми медалями ВДНХ, орденами «Трудового Красного Знамени», «Ленина», а также медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За труды по сельскому хозяйству», ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» и, кроме этого, он также носил заслуженное звание «Почетный гражданин Псковского района».

«Администрация и Собрание депутатов Псковского района выражают искренние соболезнования родным и близким Сарапулова Георгия Иннокентьевича. Светлая память о Георгии Иннокентьевиче навсегда останется в наших сердцах», - подчеркивается в обращении Натальи Федоровой и Андрея Неофитова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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