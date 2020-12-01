Общество

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» стартует в Псковской области 8 декабря

С 8 по 18 декабря состоится научно-практическая конференция обучающихся Псковской области «Шаг в будущее». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре развития одаренных детей и юношества, конференция является региональным этапом Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

На областную конференцию поступило 82 заявки от учащихся 3-11 классов Псковской области и Республики Латвия. Представленные тексты работ проходят рецензирование экспертами — учеными и специалистами профессиональных сфер.

Заседание секций пройдет в дистанционном формате на платформе ZOOM/Skype. Ссылку на подключение к секции участник получит на указанный при регистрации адрес электронной почты. На секции будут присутствовать участники и члены жюри, представитель организатора.

В рамках конференции с 8 по 10 декабря пройдет интеллектуальный турнир «Шаг в будущее» по трем направлениям: гуманитарное, естественнонаучное и физико-математическое.

11 декабря с 13.00 до 15.00 состоится методический семинар по теме «Проектная и исследовательская деятельность с одаренными детьми в дистанционном формате».

Поступило более 40 заявок от методистов, учителей, заместителей директоров, наставников и научных руководителей исследовательских и проектных работ.

Победителей и призеров по итогам выступления на секциях конференции наградят дипломами. В номинации «Самый юный участник» будут вручены грамоты.