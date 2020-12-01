Общество

ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возражает против обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции Об этом в пятницу, 7 декабря, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен в ходе брифинга, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

«Не думаю, что нам следует идти по пути обязательной вакцинации»,- отметила она, допустив, что в отдельных странах или местах такие меры могут быть необходимы из-за эпидемиологической ситуации.

О том, что вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы и будет исключительно добровольной, заявлял 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 24 ноября эту информацию подтвердил и премьер-министр Михаил Мишустин.

Позднее Песков уточнял, что для российских чиновников вакцинация также будет добровольной.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.