Общество

На электронную трудовую книжку решили перейти 4,2 млн россиян

Заявление о переводе трудовой книжки в электронный формат подали 4,2 млн человек. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек», - говорится в заявлении.

В ПФР отметили, что сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о своем выборе. В то же время бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.