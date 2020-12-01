Общество

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для школ и детских садов до конца 2021 года

Роспотребнадзор принял решение о продлении действия санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, передает «Росбалт».

Как уточняется в документе, до 1 января 2022 года продлены санитарно-эпидемиологические правила для образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

Речь идет о таких правилах, как обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала, запрет массовых мероприятий «с участием различных групп лиц», закрепление за каждым классом отдельного кабинета. Также при проведении аттестации в школах должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 м.

В детсадах игрушки должны дезинфицироваться ежедневно. При входе в образовательные и досуговые учреждения, в столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

Аналогичные требования касаются также оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Ныне действующие правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах были приняты в июне и действовали до 1 января 2021 года.