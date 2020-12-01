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Общество

В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса

07.12.2020 22:38|ПсковКомментариев: 2

335 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за 7 декабря. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Продолжаем наращивать мощности ПЦР-лабораторий, интенсивней обрабатывать результаты тестов. Предсказуемо, что с расширением охвата растет и число подтвержденных ковидбольных», - отметил он, добавив, что за последние сутки проведено 1700 исследований.

«Много обращений по работе системы здравоохранения — проблемные вопросы известны. Прорабатываем принятие таких решений, чтобы сохранить здоровье граждан и экономику региона, а также уменьшить нагрузку на врачей», - заключил губернатор.


За сутки выздоровели 184 человека (7451 за весь период). Всего отмечено 15047 подтвержденных случаев коронавируса.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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