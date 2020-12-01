Общество

В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса

335 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за 7 декабря. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Продолжаем наращивать мощности ПЦР-лабораторий, интенсивней обрабатывать результаты тестов. Предсказуемо, что с расширением охвата растет и число подтвержденных ковидбольных», - отметил он, добавив, что за последние сутки проведено 1700 исследований.

«Много обращений по работе системы здравоохранения — проблемные вопросы известны. Прорабатываем принятие таких решений, чтобы сохранить здоровье граждан и экономику региона, а также уменьшить нагрузку на врачей», - заключил губернатор.





За сутки выздоровели 184 человека (7451 за весь период). Всего отмечено 15047 подтвержденных случаев коронавируса.