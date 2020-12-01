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Пациентку с астмой и 95-процентным поражением паренхимы легких спасли в Пскове

61-летнюю пациентку с бронхиальной астмой и 95-процентным поражением паренхимы легких спасли в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила заведующая отделением реанимации инфекционной больницы Варвара Оконечникова.

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

Женщина поступила в инфекционную больницу 20 ноября с 25-процентным поражением паренхимы легких. «Отягощенный анамнез со стороны дыхательной системы: бронхиальная астма с 2013 года. За плечами 30 лет работы на заводе с гальваникой и с вредными химическими соединениями», - рассказала Варвара Оконечникова.

25 ноября состояние пациентки резко ухудшилось, ее перевели в отделение реанимации. «Выполнено КТ органов грудной клетки - поражение паренхимы легких справа 95% и слева 90%. После проведенного лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии выполнен КТ-контроль грудной клетки - пневмония в стадии разрешения, 40%. 13-е сутки в отделении реанимации, сейчас находимся на этапе перевода в профильное отделение. В реанимационных условиях пациент больше не нуждается!» - отметила заведующая отделением реанимации.

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Варвара Оконечникова выразила особую благодарность среднему и младшему персоналу, который выполнял медицинские назначения и обеспечивал уход за пациенткой. «Спасибо моей команде врачей-реаниматологов С. С. Аль-Араби и Н. А. Барбе, а также врачу-ординатору В.С. Скородумовой за спасение жизни пациентки», - добавила она.