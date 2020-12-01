Общество

Кронштадт и Санкт-Петербург защитят ракетными комплексами «Бал»

Минобороны России укрепит оборону Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) современными противокорабельными Береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бал». Они могут эффективно уничтожать небольшие корабли и катера, а также бороться с морским десантом.

Решение о формировании дивизиона «Бал» уже принято, его формирование завершится в 2021 году. Их задачей будет защита Кронштадта и Санкт-Петербурга, пишет газета «Известия».

Ранее ЛенВМБ охранял дивизион береговых ракетных комплексов «Редут», который расформировали в начале 2000-х.

Эксперты считают, что несколько таких ракетных систем смогут полностью перекрыть Финский залив и сделать недоступными подходы к Северной столице.

Специалисты также отмечают, что сегодня это очень важный регион, оборону которого необходимо укреплять, особенно учитывая усиление стран НАТО на Балтике.

ЛенВМБ базируется в Кронштадте, а отдельные ее подразделения и службы находятся в Санкт-Петербурге и его окрестностях, в частности, в Ораниенбауме.

После заступления на службу БРК «Бал» смогут полностью контролировать весь Финский залив, заявил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.