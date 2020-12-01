Общество

Онищенко призвал Дедов Морозов к вакцинации и ношению масок

Меры предосторожности нужно соблюдать и во время новогодних детских представлений, профессиональный Дед Мороз должен быть привитым и в маске. Такое мнение выразил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Нужно соблюдать меры - чтобы Деды Морозы были в масках, привитые. Это нужно сделать потому, что они могут быть главным разносчиком: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж», - предостерег он.

При этом, по мнению Онищенко, общероссийскую елку в Кремле можно было бы провести без особых рисков и в нынешних условиях.

Напомним, ранее Геннадий Онищенко предложил полностью отказаться от длинных новогодних выходных, поскольку они плохо сказываются на здоровье россиян.