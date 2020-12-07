Общество

Скончался известный псковский спортсмен и тренер Анатолий Малыгин

Скончался мастер спорта по морскому многоборью, чемпион Европы по гонкам на лодках «Дракон» Анатолий Малыгин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие спортсмена.

«Анатолия Малыгина знала спортивная общественность Псковской области и всей России. Активный по жизни, он всегда сохранял оптимизм и веру в будущее», - рассказали они.

Анатолий Малыгин был кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, членом сборной «моржей» Псковской области, работал тренером по волейболу в спортклубе «Бригантина», имел титул «Спортсмена года» в регионе.

Прощание с Анатолием Малыгиным пройдет на кладбище «Белый мох» 8 декабря в 11.00.