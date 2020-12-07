Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 79, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. За сутки в регионе скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19.
Напомним, за 7 декабря в регионе зафиксировано 335 новых случаев коронавируса (за весь период – 15047). Проведено 1734 исследования (за весь период 175789). За сутки выздоровели 184 человека (7451 за весь период).
Статистика по районам:
- Псков – 5782
- Великие Луки – 3068
- Бежаницкий район - 144
- Великолукский район – 448
- Гдовский район – 151
- Дедовичский район – 140
- Дновский район - 153
- Красногородский район – 89
- Куньинский район – 122
- Локнянский район - 108
- Невельский район – 503
- Новоржевский район – 88
- Новосокольнический район – 245
- Опочецкий район – 381
- Островский район – 795
- Палкинский район – 170
- Печорский район – 288
- Плюсский район – 253
- Порховский район – 356
- Псковский район – 1166
- Пустошкинский район – 78
- Пушкиногорский район - 99
- Пыталовский район – 94
- Себежский район – 144
- Стругокрасненский район – 119
- Усвятский район – 63.