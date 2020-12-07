Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 79

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 79, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. За сутки в регионе скончались два человека, у которых был диагностирован COVID-19.

Напомним, за 7 декабря в регионе зафиксировано 335 новых случаев коронавируса (за весь период – 15047). Проведено 1734 исследования (за весь период 175789). За сутки выздоровели 184 человека (7451 за весь период).

Статистика по районам: