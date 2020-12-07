Общество

На кадастровый учет кладбищ и воинских захоронений в Псковской области направят 1,5 млн рублей

На кадастровый учет кладбищ, воинских захоронений и иных объектов, связанных с увековечением памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, в 2021 году направят 1,5 млн рублей. Этот вопрос обсуждался на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов отметил, что депутатам хотелось бы услышать предметно, сколько в регионе воинских захоронений и на сколько из них хватает средств.

Глава управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова ответила, что всего в регионе насчитывается 787 воинских захоронений, из них порядка 200 нуждаются в ремонте. В 2020 году по федеральной программе отремонтировали 63 воинских захоронения, по областной - 23. В 2021-м планируются привести в порядок еще 40 воинских захоронений по федеральной программе, 26 — по региональной.

На заседании согласительной комиссии отмечалось, что на 2022 и 2023 годы на эти цели предусмотрено по 1 млн рублей. Потребность формировалась исходя из стоимости кадастровых работ. Порядка 4,5 млн рублей в 2021 году будет направлено на ремонт воинских захоронений.