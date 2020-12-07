Общество

Председатель общественной организации инвалидов Пскова: Работаем, несмотря на проблемы

Из-за ограничений, наложенных в связи с коронавирусом, в этом году как-то тихо и незаметно прошел Международный день инвалидов, отмечаемый по календарю 3 декабря. Этот праздник в Пскове принято отмечать ежегодно, без исключений. Представители региональных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых традиционно собираются вместе, чтобы пообщаться, подвести итоги работы, услышать добрые слова от представителей власти, обсудить задачи на следующий год и просто отдохнуть, наслаждаясь концертными номерами в исполнении творческих коллективов.



В этом году судьба распорядилась иначе: коронавирус поставил крест на проведении массовых мероприятий. Представителей сообщества инвалидов данные ограничения касаются вдвойне, поскольку они входят в группу риска. Поэтому их праздник «ушел в онлайн». Председатель общественной организации инвалидов города Пскова Галина Курочкина рассказала в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, как псковичи отмечают Международный день инвалидов в этом году и как в целом живет сегодня организация.

- Галина Владимировна, сколько членов на сегодняшний день насчитывает городское общество инвалидов?

- 1290. Это меньше, чем в предыдущие годы. Категория у нас непростая, идет убыль. В то же время к нам приходят новые люди. Тянутся, хотят работать, участвовать в активной жизни, ходить в наши кружки. А сейчас, в период коронавируса, нашим подопечным сложно бывает объяснить, что нельзя собираться вместе, что это опасно. Инвалиды - как взрослые, так и дети - находятся в группе риска, и мы не можем подвергать их здоровье опасности.

- Получается, в этом году ваши подопечные остались без традиционного праздника. Многие организации в такой ситуации уходят в онлайн. А вы?

- И мы тоже. Пока идет декада инвалидов, запишем концерт и запустим его в нашей группе «ВКонтакте». Для этого надо посетить на дому наших исполнителей и записать их выступления.

- Перечислите, пожалуйста, основные направления работы, которые осуществляет городская организация инвалидов.

- Защита интересов людей с ограниченными возможностями здоровья в образовании, здравоохранении, организации досуга, в трудоустройстве и трудовой деятельности, в их интеграции в общественную деятельность, разъяснительная работа по вопросам реабилитации. Большой популярностью у нас обычно пользовались кружки по пению, немецкому языку, ЛФК. Также у нас очень развито направление по оказанию помощи диабетикам. Этим мало кто занимается, а мы бесплатно раздаем глюкометры всем, кто к нам за этим обращается. Когда люди попадают в такую ситуацию, они не знают, куда обращаться и с чего начинать, и мы показываем им возможные пути. Также у нас проходят беседы для людей с диабетом по вопросам правильного питания, и ведется ряд направлений для детей с ДЦП. Кроме того, у нас налажено сотрудничество со службой психологической помощи населению «Дорога жизни», которая на базе нашей организации проводила встречи с онкобольными и их родственниками.

Еще одно направление нашей деятельности - оказание адресной помощи псковичам с инвалидностью. Например, в период пандемии мы собрали средства и приобрели 3 тонны памперсов, а также при помощи «Команды 2018» и фонда «Добрый Псков» обеспечили продуктами детей с диабетом. Им ведь нужно отдельное питание, а обед для детей-диабетиков очень дорогой. В общем, работаем, несмотря на проблемы. Вопросами организации доступной среды у нас занимается в основном региональное отделение ВОИ, у него есть соответствующие специалисты.

- Кстати, Галина Владимировна, а как вы оцениваете состояние доступной среды в Пскове?

- Начнем в того, что вообще такое доступная среда. Это ведь не только пандусы и поребрики. Доступная среда должна быть обеспечена не только для инвалидов-колясочников. Доступная среда - это, например, возможность для детей-диабетиков учиться наравне с остальными детьми. У них должен быть отдельный стол, а еще, с учетом того, что ситуации у них бывают разные, важно, чтобы учитель мог сделать какие-то шаги до прибытия медика, чтобы у них было понимание, что делать. Считаю, это тоже во многом доступная среда. Чтобы инвалид мог попасть к зубному - это тоже доступная среда. А если говорить о безбарьерной среде в Пскове в целом, сколько человека ни «корми», он всегда будет недоволен. Доступная среда есть, но 50 на 50. Улучшения за последнее время определенное есть, но многое предстоит доделать. Элементарно даже асфальт положить, где надо. Например, делали асфальт у дома на Гражданской, 12 и у трех подъездов не доложили. Там живут бабушки, инвалиды, а асфальт разбит так, что ноги можно сломать. Если уж делать, то полностью.

- Какие проблемы испытывает городское общество инвалидов?

- Самая главная, как я понимаю, - городу наша организация не очень нужна. Слышали мы и мнение, что наша организация - как чемодан без ручки: нести тяжело, а выбросить жалко. Кроме того, на нас были большие долги за отопление, которые все еще не до конца погашены. И эти долги не позволяли нам претендовать на получение грантовых средств. Выделение финансирования помогло бы нам выровнять ситуацию. Мы могли бы участвовать в грантах, развиваться, поддерживать своих подопечных, чтоб им было не скучно и чтоб они могли радоваться жизни.

- Насколько активно в жизни городской организации инвалидов участвует молодежь?

- Не очень. Насколько я вижу, молодые инвалиды стесняются своего статуса и поэтому не особо хотят к нам вступать. Наиболее активны у нас женщины пенсионного возраста и мамочки детей-инвалидов. Если возвращаться к нашим проблемам и планам, когда закончится история с пандемией, хотим сделать ремонт помещения под спортзал. Мы обратились за помощью в «Леруа Мерлен». Тем более, насколько я знаю, они как раз хотели найти организацию, над которой можно было бы взять шефство. Мы написали письмо, отклика пока нет.

- Во сколько примерно обходится обеспечение работы общества инвалидов?

- Чтобы все получали зарплату, миллиона достаточно. А мы второй год работаем по большей части на общественных началах, без зарплаты. У нас только одна штатная должность.

- Галина Владимировна, а как давно вы возглавляете городскую организацию?

- С октября 2019 года, до этого работала замом. Пережила двух председателей и несколько попыток нас закрыть. Поднимался и вопрос о банкротстве, и приходилось организацию отстаивать. Она должна быть, она нужна людям! Я бы не стала ею заниматься, если б не была в этом уверена! А так это не мое направление. Просто так судьбе было угодно, что я стала за нее бороться. Значит, боженька так захотел. И команда у нас замечательная, она меня поддерживает. Правда, иногда ругает меня, когда я иду на риск, чтобы вытащить организацию.

- А региональное отделение ВОИ вас поддерживает?

- Да, Марина Эдуардовна Борисенкова для нас как наставник. Помогает. Работы сделано много, и народа к нам много за помощью приходит. Бывало, в день по 15 человек приходило, и каждый со своим вопросом и проблемой. Я смотрю только вперед, хотя иногда, конечно, руки опускаются. Многие ведь как считают - если ты не колясочник, значит ты не инвалид, а значит тебе и помощь не нужна, и такая позиция вызывает справедливое возмущение со стороны наших подопечных. Ведь у многих инвалидность не видна. Это и диабетики, и онкобольные, и дети лежачие. В общем, проблем очень много, они идут по замкнутому кругу, но мы стараемся их решать.

Беседовала Татьяна Иванова