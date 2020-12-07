Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к отремонтированному мемориалу в деревне Дубровка

В преддверии Дня Героев Отечества губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил мемориал в деревне Дубровка Дедовичского района, посвященный памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, глава муниципалитета Геннадий Афанасьев рассказал губернатору о проведенном капитальном ремонте монумента.

Из областного бюджета было выделено 1,5 млн рублей, что позволило привести воинское захоронение в порядок. Геннадий Афанасьев отметил, что на проведении конкурсных процедур было сэкономлено около 200 тыс. рублей. Эти средства были направлены на ремонт входной группы, а также благоустройство территории.

Губернатор вместе с главой района почтили память бойцов Советской Армии и возложили к мемориалу цветы. На плитах здесь увековечены имена более чем 200 жителей Дедовичского района.

После Михаил Ведерников пообщался с руководителем отряда «Поиск» Еленой Васильевой, поинтересовался, какую патриотическую работу она проводит с молодежью. Собеседница рассказала главе региона, что ребята активно включаются в поисковую работу, но эпидемиологическая ситуация в этом году заставила скорректировать многие планы. Также Елена Васильева обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в оснащении всех участников отряда единой формой. Михаил Ведерников обращение поддержал.