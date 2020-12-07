Общество

В Северо-Западном округе Росгвардии стартовала акция «Герои нашего времени»

В преддверии Дня Героев Отечества в Северо-Западном округе войск национальной гвардии Российской Федерации проходит окружная акция «Герои нашего времени».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, в видеороликах, снятых в рамках проекта, будет рассказываться о действующих сотрудниках и военнослужащих подразделений округа, имеющих государственные награды.

На протяжении нескольких дней в аккаунтах социальных сетей Северо-Западного округа Росгвардии и территориальных управлений округа будут размещаться видеоролики, благодаря которым каждый сможет увидеть, что настоящие герои ближе, чем может показаться на первый взгляд.