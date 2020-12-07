Общество

Увеличение норматива на текущий ремонт псковских школ обсудила согласительная комиссия

Увеличение расчетных региональных нормативов расходов на приобретение оборудования и текущий ремонт учреждений образования рассмотрели участники заседания согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот вопрос стоял на контроле при планировании бюджета на следующую трехлетку, - отметила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова. - В настоящее время дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности остались на уровне 2020 года, поэтому этот норматив увеличить не удалось». По ее словам, сумма на ремонт школ - 198,6 млн рублей.

«Этот норматив не менялся 5 лет, - подчеркнул депутат областного Собрания Лев Шлосберг. - Этот норматив застыл. Как будто у школ нет таких потребностей».

Людмила Павлова прокомментировала, что сумма расходов на указанные цели растет из года в год, несмотря на неизменный норматив. «Рост идет в 2 миллиона. Если возникнет критическая ситуация в муниципальном образовательном учреждении, мы ее точечно рассмотрим», - заверила она.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова добавила, что принцип нуждаемости учитывается ежегодно.