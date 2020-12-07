Общество

Опочецкий «Динозавр» претендует на победу в конкурсе самых необычных скульптур

Сервис поездок и путешествий Туту.ру объявляет о старте восьмого раунда «скульпТУТУры» — конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны. В голосовании уже приняли участие более 140 тысяч человек, которые выбрали семь финалистов. В восьмом раунде в борьбу вступают скульптуры и памятники из семи регионов, в том числе Псковской области, сообщает сервис Туту.ру.

В числе претендентов на победу — скульптура «Динозавр» из города Опочки.

Конкуренцию ей составят:

Памятник коту Семену (г. Мурманск)

Скульптура «Комар-трактор» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)

Скульптура «Что раньше?» (г. Петрозаводск, Республика Карелия)

Памятник Сене Малине (г. Архангельск)

Памятник бабушке (г. Зеленогорск, Ленинградская область)

Памятник Чижику-Пыжику (г. Санкт-Петербург)

Памятник самоизоляции (г. Санкт-Петербург)

Памятник барону Мюнхгаузену (г. Калининград)

Памятник семейству Мойдодыров (г. Великий Новгород)

«В восьмой десятке претендентов у нас много сложных образов, над которыми предстоит поломать голову, — философский вопрос про курицу и яйцо, играющий с пространством образ самоизоляции, созданный из запчастей динозавр, герой поморских сказок Сеня Малина верхом на налиме, комар, слившийся с трактором, а также кот-паломник, масштабу маршрута которого позавидуют даже самые бывалые путешественники. Во всей этой компании бабушкино вязание, знакомые с детства Мюнхгаузен, семейство Мойдодыров и даже любитель активных развлечений Чижик-Пыжик смотрятся как-то даже по-домашнему», — отметил создатель сообщества путешественников Туту.ру Сергей Пищулов.

Все скульптуры можно увидеть в 3D: для каждого конкурсанта команда Туту.ру подготовила объемные модели. Можно рассмотреть скульптуры с разных сторон и определиться со своим фаворитом. 3D-модели и описания участников восьмого этапа, а также интересные факты (кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны) можно увидеть на этой странице.

Голосование за участников восьмого этапа продлится с 8 по 14 декабря (завершится в 21.00 по московскому времени). Отдать свой голос за одного из претендентов можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте».

Всего конкурс состоит из 10 раундов (по 10 претендентов в каждом), по итогам которых к концу 2020 года будут отобраны 10 финалистов. А победитель, самая необычная скульптура России, определится в результате всероссийского голосования в начале 2021 года.

По итогам конкурса будет собрана 3D-модель в виде логотипа Туту, состоящего из 100 частей — памятников, участвовавших в конкурсе, или их знаковых элементов. Она послужит основой для кубка, который будет создан для населенного пункта, где находится будущая скульптура-победитель.