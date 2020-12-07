Общество

Псковское УФАС после пандемии сохранит приоритет за онлайн-рассмотрением жалоб

Даже после завершения пандемии коронавируса в управлении ФАС по Псковской области сохранят приоритет за онлайн-рассмотрением жалоб и предложений от заявителей. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

«Нам нравится работать в цифре, это очень оперативно. По некоторым направлениям мы даже не будем возвращаться назад. Онлайн-рассмотрение предложений останется в приоритете, хотя, если кто-то будет настаивать на очном рассмотрении своих жалоб, мы рассмотрим и такой вариант, но после снятия всех карантинных ограничений», - сказала она.

Гость студии также отметила, что участие сотрудников антимонопольного ведомства в судебных инстанциях в режиме онлайн - это не только удобно, но и позволяет экономить средства – на проездных, командировочных и прочих расходах.