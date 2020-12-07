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Народный памятник летчику Ивану Баранову установили в Гдовском районе

Народный памятник летчику Ивану Баранову, командиру эскадрильи 14-го Гвардейского истребительного авиационного Ленинградского Краснознаменного полка им. А. А. Жданова, установлен недалеко от поселка Чернево Гдовского района, пишет «Гдовская заря».



Необходимая сумма была собрана за считанные дни. В установке и торжественном открытии памятника приняли участия родственники героя из Санкт-Петербурга.



14 мая 1944 года в качестве ведущего четырех истребителей Як-9 вылетел в район Гдова для отражения бомбардировщиков противника. Гвардии капитан Баранов в ходе боя с шестью вражескими самолетами ФВ-190 был ранен. Израсходовав весь боекомплект, он не покинул поля боя, а тараном сбил ведущий самолет противника. В этом бою он погиб и был похоронен у села Чернево.

Изучая личную карточку и проанализировав картотеку награждений Ивана Баранова по сайтам министерства обороны, поисковики уточнили его боевой путь и все награды. К 14 мая 1944 года гвардии капитан уже был награжден двумя орденами «Красной Звезды», двумя орденами «Красного Знамени» и медалью «За оборону Ленинграда». А за свой последний подвиг - таран в гдовском небе - он вообще не был представлен к награде.

Официальное открытие памятника гвардии капитану Баранову состоится в феврале следующего года, в День освобождения поселка Чернево от немецко-фашистских захватчиков.

